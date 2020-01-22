Ветераны ВОВ смогут бесплатно и безлимитно ездить на российских поездах

В канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне холдинг

"РЖД" принял решение об обеспечении безлимитного бесплатного проезда поездами

дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД")

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Билеты для участника войны и одного сопровождающего можно бесплатно оформить в кассах. Льгота распространяется на вагоны купе, СВ, Люкс, а также с местами для сидения всех категорий поездов, курсирующих во внутрироссийском сообщении с января 2020 года, при этом количество поездок не

ограничено.



Для оформления билета нужен документ, удостоверяющий личность пассажира и удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, либо удостоверение о награждении медалью "За оборону Ленинграда).

Иностранным гражданам бесплатный проезд оформляется при предъявлении удостоверения, выданного органами бывшего СССР, по форме, действующей на 1 января 1992 года. Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов ВОВ и сопровождающего их лица не будет взиматься плата за сервисные услуги (в том числе, постельное белье) и питание.