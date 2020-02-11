Это не расизм: хозяйка казанского хостела, запретившего вход китайцам, извинилась за свое решение

Владелица хостела "Лайк" из Казани опубликовала в своем аккаунте в "Инстаграм" пост с извинениями за скандальное объявление. На прошлой неделе на дверях хостела заметили объявление, запрещающее вход гражданам Китая в связи с коронавирусом.

Такое объявление появилось на дверях хостела

"Хотела искренне извиниться перед всеми, кого мы обидели этим объявлением, чьи чувства мы задели. В том объявлении никакого расизма не было и подтекста не было. Там было написано, что вход запрещен тем гражданам, которые из Китая недавно прилетели. В этот период у нас проживали дети-спортсмены, и их родители были обеспокоены. Я как мать-одиночка, как мама двоих детей, как женщина приняла такое решение, хотела обезопасить детей, которые у нас живут" - заявила хозяйка заведения Раиля.

В комментариях пользователи не слишком оценили искренние извинения женщины:

очень вовремя последовали извинения, но повестку как минимум на беседу все равно наверно пришлют в ближайшее время. Наконец-то заметили что наказывают и за повышения цен в аптеках, пранкеров кто разыгрывает больных коронавирусом и.т.д, не зависимо какие цели они преследовали: хотели заработать/повеселиться/или заботились о детях.

Напомним также, что, как выяснил корреспондент ProKazan.ru, хостел "Лайк" не был единственным заведением Казани, опасавшимся заселять граждан, недавно прилетевших из Китая.