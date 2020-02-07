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Казанские гостиницы боятся принимать китайцев. Один хостел даже запретил им вход

Cегодня, 13:39 69 1 Автор: prokazan.ru
Как гостиницы реагируют на коронавирус

В социальных сетях появилась фотография объявления на двери одного из казанских хостелов. Оно гласит, что китайцам в данный объект вход воспрещен из-за возможности заражения гостей коронавирусом.

"Внимание! Уважаемые китайцы, которые недавно прилетели из своего родного края! Мы беспокоимся за здоровье наших посетителей, поэтому вход на территорию хостела для вас строго запрещен. Это необходимо для того, чтобы предотвратить появление коронавируса у гостей нашего хостела. Просим прощения за предоставленные неудобства" - такой текст содержит объявление. Он также продублирован на китайском 

В хостеле подтвердили, что гостей из Китая не принимают. Как выяснил корреспондент ProKazan.ru, это не единичный случай. 

Безоговорочно согласились принять гражданина Китая только в одном хостеле. Администратор еще одного заведения подробно расспросил, когда предполагаемый китаец приехал в страну, и сказал, что если у него нет температуры, то его смогут заселить. 

В отделе бронирования крупной гостиницы в центре Казани сообщили, что свободных номеров нет, и без уточнения у руководства ответ дать не смогут. При этом попытка найти номера на эти же даты для россиянина увенчалась успехом. В одном из отелей города администратор отметила, что указаний не принимать китайцев не было, однако достоверную и точную информацию можно получить только после консультации с начальством. 

Напомним, что в эти дни семья из Казани находится на на круизном судне Diamond Princess, с понедельника стоящем на рейде из-за карантина по коронавирусу близ японской префектуры Канагава.

комментарии

Горожанин
0
07 февраля 2020
14:07
Правильно.

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