Сотрудники УФАС нашли завышенные цены на маски в казанских аптеках

Завышение цен на медицинские маски обнаружили сотрудники УФАС в аптеках Казани. Специалисты провели рейд, в ходе которого проверили наличие средств индивидуальной защиты в аптеках города и их стоимость.

Как рассказали в ведомстве, были проверены аптеки на улицах Татарстан и Чехова; выяснилось, что в ряде аптек цены действительно подросли: за упаковку из 3-х масок приходится платить от 40 до 55 рублей (от 13 до 18 руб. за ед. товара), а где-то цена держится на уровне 7-8 рублей за единицу товара. В среднем цена на маски в Казани составляет 10 рублей за единицу.

Мониторинг цен в Татарстанском УФАС России ведётся еженедельно, в случае, если будут выявлены факты недобросовестных действий со стороны опта или розницы, ведомство будет принимать меры, отметили в УФАС.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил наказывать аптеки, завышающие цены на волне коронавируса.