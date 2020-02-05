Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

17:16, сегодня
На развязку у «Казань Экспо» потратят 4,5 миллиарда рублей: в Казани обсудили дорожные проекты
17:51, сегодня
В Казани классы в 34 школах закрыли на карантин
17:25, сегодня
Путин: у аптек, завышающих цены на лекарства, нужно отобрать лицензии
12:30, 04.02.2020
Тест на возраст: что вы знаете о казанском транспорте прошлых лет
16:04, сегодня
В казанский «Рубин» может перейти скандально известный Кокорин
15:54, сегодня
Каждый пятый розничный кредит в России выдан ВТБ
15:44, сегодня
В Казани сгорел частный дом. МЧС устанавливает причину
08:57, 03.02.2020
Маткапитал + бонус = 550 000 руб.!
15:31, сегодня
В автограде мужчина организовал подпольное казино на даче
15:22, сегодня
Не дала билет и нахамила: в Казани из-за жалобы пассажирки уволили кондуктора автобуса
14:50, сегодня
Минздрав РТ: зараженных короновирусом на борту самолета из Китая не было
14:35, сегодня
Десятерым казанцам вынесли приговор за участие в деятельности террористической ячейки
14:16, сегодня
В казанском зоопарке пояснили, почему на стенде с животными разместили темнокожего человека
14:14, сегодня
В Альметьевске директор магазина задержал грабителя, просиде в засаде 4 ночи
13:31, сегодня
Минниханов жестко отреагировал на ситуацию с захоронением ветерана
13:15, сегодня
Авикомпания «Победа» отказала ветерану в месте из-за того, что он не сможет помочь при эвакуации
11:20, сегодня
Суд заставил банк выплатить челнинцу компенсацию за умершего родственника
10:53, сегодня
В колонию Татарстана пытались переправить «запрещенку» в баллоне с углекислым газом
10:48, сегодня
В Челнах неизвестный ограбил местную поликлинику
10:21, сегодня
В Челнах рассмотрели дело экс-депутата, пойманного нетрезвым за рулем автомобиля
10:19, сегодня
Казанские студенты разработали робота-промоутера эконом-класса
09:15, сегодня
На Фермском шоссе в Казани грузовик раздавил легковушку
09:06, сегодня
Движок вырвало с «мясом». Под Казанью машина врезалась в дерево
09:00, сегодня
В Казани начал работу федеральный сервис займов под залог «Ваш инвестор»
08:50, сегодня
Житель Челнов угрожал спрыгнуть с шестого этажа
08:16, сегодня
Казанский зоопарк поместил темнокожего человека на стенд с дикими животными
07:37, сегодня
В Татарстане девушка убила мужа, защищаясь от побоев
21:00, 04.02.2020
В аэропорту Казани задержали парня, который незаконно пытался вывезти в ОАЭ медицинские изделия
19:16, 04.02.2020
В УФАС рассказали, какие компании Татарстана чаще всего нарушают процедуру госкзакупок
18:06, 04.02.2020
Казанский подросток заработал 150 000, играя в телефон: стоит ли своему ребенку запрещать игры?
17:55, 04.02.2020
В Казани задохнулась 10-летняя девочка
17:41, 04.02.2020
Путин поддержал идею создания в Казани суперкомпьютера
17:28, 04.02.2020
У казанских перевозчиков - дефицит кадров: нужны еще 1240 работников
17:17, 04.02.2020
В Челнах экс-директор ИСГЗ смог избежать уголовный срок, украв 7,5 млн рублей
16:22, 04.02.2020
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки
15:39, 04.02.2020
Еще два соципотечных дома в «Салават Купере» заселят на этой неделе
14:56, 04.02.2020
Замглаве елабужского исполкома сделали выговор из-за захоронения ветерана
14:52, 04.02.2020
В Казани мошенница попросила у пенсионера стакана воды и лишила его сбережений
14:24, 04.02.2020
Через пять лет движение в Казани может полностью остановиться
14:24, 04.02.2020
Клиенты группы «Открытие» в 2019 году стали страховаться от онкологии и болезней в 3,6 раза чаще
14:03, 04.02.2020
Казанец пойдет под суд за то, что обматерил полицейского
14:00, 04.02.2020
Террористу из Татарстана выплатят компенсации за пытки
13:28, 04.02.2020
Злоумышленники обокрали жительницу Чистополя с помощью ее сына
13:00, 04.02.2020
Исследование: в Татарстане отмечено систематическое давление на свободу интернета
12:57, 04.02.2020
Два челнинца стали жертвами мошенников, пытаясь заказать девушек по вызову
11:30, 04.02.2020
Фантастические твари и полиэтилен: в КФУ казанцам расскажут о паразитах и экологии
11:06, 04.02.2020
Россияне смогут оплатить штрафы по большинству статей нового КоАП со скидкой в 50%
10:46, 04.02.2020
На челнинских рыбаков составили протоколы за выход на лед
10:32, 04.02.2020
«Вы что творите уроды?!»: певице Иркэ в Казани разбили машину
10:21, 04.02.2020
Соцсети: «дворник» в очках и шубе обматерила водителя скорой
09:33, 04.02.2020
В Татарстане «Газель» влетела в грейдер, погиб молодой парень
09:07, 04.02.2020
В Татарстане мужчина жестоко расправился с гостем за оскорбление
08:21, 04.02.2020
Стало известно, кто сыграет главные роли в сериале о команде «КамАЗ-мастер»
07:38, 04.02.2020
Бывший советник Саддама Хусейна преподает в Татарстане
21:35, 03.02.2020
На Татарстан надвигается серьезное похолодание
21:00, 03.02.2020
Более 4000 россиянок прошли обучение основам бизнеса в рамках программы «Мама-предприниматель»
20:24, 03.02.2020
В Казани водитель оставил Land Cruiser у магазина и лишился 1,6 миллиона рублей
19:33, 03.02.2020
Кабмин Татарстана установил норматив по бездомным животным в республике
18:35, 03.02.2020
«Синдром халявщика»: казанцы несколько часов стояли в очереди за бесплатной шаурмой
18:04, 03.02.2020
В Казани возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины от перитонита
17:45, 03.02.2020
В Челнах подросток вынес из магазина ноутбуки, шуроповерт и электронную сигарету
16:21, 03.02.2020
В РТ во второй раз снизили прожиточный минимум
16:00, 03.02.2020
ВТБ запускает автомобильный маркетплейс
15:49, 03.02.2020
Соцсети: в Елабуге ветерана похоронили посреди дороги
15:39, 03.02.2020
Александр Робак, Ольга Медынич, группа «Чайф» и др. в новом сериале ТНТ «Война семей» с 17 февраля
14:50, 03.02.2020
В среду в Центре волейбола состоится «зенитовское» дерби
14:40, 03.02.2020
Челнинцы получили 375 тысяч рублей за сообщения о незаконной продаже алкоголя
14:36, 03.02.2020
Доброта или предательство? Мужчина привел к казанскому приюту собаку и оставил ее у ворот
13:32, 03.02.2020
Казанец пожаловался в Госалкогольинспекцию на просроченное пиво
13:17, 03.02.2020
Водителя, по вине которого погибли 6 челнинцев, будут судить
13:09, 03.02.2020
«Карантин» в колониях: в исправительных учреждениях РТ отменили длительные свидания
12:55, 03.02.2020
В Казани из грузовика прямо на проезжую часть выпали бетонные плиты
12:42, 03.02.2020
В Татарстане скончался один из депутатов Госсовета
11:55, 03.02.2020
В Челнах уволили начальника отдела полиции «Комсомольский»
11:30, 03.02.2020
В Челнах инженера ЖЭУ осудят за ледяную глыбу, упавшую на женщину
11:20, 03.02.2020
В Тукаевском районе РТ произошел смертельный пожар
10:55, 03.02.2020
В Челнах эвакуировали всех посетителей гипермаркета
09:14, 03.02.2020
В Татарстане начнут выдавать автомобильные номера с новым кодом региона
18:16, 15.12.2019
Житель РТ, находясь в колонии, украл деньги у подруги из Чувашии
10:52, 15.12.2019
Синоптики рассказали, когда в Татарстане пойдет снег
11:20, 14.12.2019
В Зеленодольске вторые сутки ищут пропавшую девочку
12:57, 11.12.2019
В Зеленодольске жильцы дома жалуются на большую свалку мусора во дворе
10:56, 11.12.2019
Президент Республики посетил комбинат «Майский» в Зеленодольском районе
10:28, 11.12.2019
Главгосэкспертиза одобрила проект МСЗ Зеленодольском районе
17:23, 10.12.2019
Как правильно выбрать сладкий и безопасный подарок для ребенка на Новый год
15:50, 10.12.2019
МЧС РТ предупреждает об ухудшении дорожных условий
15:00, 10.12.2019
Рустам Минниханов открыл новый учебный корпус в Зеленодольском районе
12:37, 10.12.2019
Зеленодольский лыжник Андрей Ларьков завоевал «серебро» на Кубке мира
11:42, 10.12.2019
В Зеленодольском районе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых
10:22, 10.12.2019
В Зеленодольске осудили бывшего директора МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»
15:27, 09.12.2019
Житель Йошкар-Олы осуждён за грабёж в Зеленодольске
13:39, 09.12.2019
Казанская прокуратура посетила исправительную колонию №5 в Зеленодольском районе
11:40, 09.12.2019
Туристическая эко-деревня появится В Зеленодольском районе
11:27, 09.12.2019
Масштабный проект «Большой Зеленодольск» могут снова запустить в регионе
09:54, 09.12.2019
Для поселка Васильево предложили разработать отдельную программу развития
14:08, 07.12.2019
В Зеленодольске закрыли игровые аппараты, а организатора наказали
09:54, 07.12.2019
Зеленодольский музей спорта отметил юбилей
16:15, 06.12.2019
Зеленодольская полиция накрыла подпольный зал с игровыми автоматами
12:44, 06.12.2019
В Зеленодольском районе откроют 4 новых кинозала
11:49, 06.12.2019
В Зеленодольске узбекистанец попал под суд за велосипед
11:02, 06.12.2019
Посиделки с друзьями обернулись для Зеленодольца уголовным сроком
16:48, 05.12.2019
Прокуратура проверила Зеленодольский ломбард
16:11, 05.12.2019
В Зеленодольске прошел всероссийский конкурс в центре развития «Seven Kids»
Фото РИА Новости / Сергей Гунеев

Путин: у аптек, завышающих цены на лекарства, нужно отобрать лицензии

Cегодня, 17:25 64 2 Автор: prokazan.ru

Президент РФ предложил способ наказания для аптек, которые на волне коронавируса завышают цены на противовирусные средства и средства индивидуальной защиты. Об это Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства.

"Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность, - заявил президент. - Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы неповадно было в следующий раз" - приводит слова Путина ТАСС

В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова также отметила, что в отдельной аптечной сети зарегистрирован рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты.

"Я хотела сказать, что некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля. То есть это беспрецедентный рост" - заявила Голикова. 

ФАС России уже даны поручения принять соответствующие меры.

читайте также:

В Казани классы в 34 школах закрыли на карантин
В Челнах неизвестный ограбил местную поликлинику
На развязку у «Казань Экспо» потратят 4,5 миллиарда рублей: в Казани обсудили дорожные проекты
В РТ во второй раз снизили прожиточный минимум
Не дала билет и нахамила: в Казани из-за жалобы пассажирки уволили кондуктора автобуса
Минздрав РТ: зараженных короновирусом на борту самолета из Китая не было
Казанский подросток заработал 150 000, играя в телефон: стоит ли своему ребенку запрещать игры?
В Казани мошенница попросила у пенсионера стакана воды и лишила его сбережений
Россияне смогут оплатить штрафы по большинству статей нового КоАП со скидкой в 50%
Китаец, госпитализированный с симптомами коронавируса, пожаловался на российские больницы
«Попал на бабки»: в Казани водитель каршерингового авто протаранил арку «Сабантуй»
В Казани таксист нашел забытый пассажиром телефон и украл с его помощью 227 тысяч рублей
В России выявлено двое зараженных коронавирусом
В Казанском аэропорту на короновирус проверили 358 пассажиров из Китая
В Казани директор предприятия взял кредит на 52 миллиона и сбежал
В Минздраве опубликовали список препаратов для лечения коронавируса
В Казани ОРВИ за неделю заболели почти 10 тысяч человек. Эпидпорог превышен на треть
Предприимчивые казанцы продают на улицах маски «от коронавируса»
В Татарстане создан штаб по борьбе с коронавирусом. Заседания будут проходить ежедневно
Минздрав РТ оплатит сверхурочные врачам скорой помощи в Казани
В Татарстане за год упали цены на землю
Китайским студентам предложили пока не возвращаться в Россию
Показать больше...

комментарии

я
0
05 февраля 2020
17:51
Очень правильное решение!!!
Горожанин
0
05 февраля 2020
17:53
Лекарства в наших аптеках очень дорогие.Никто не контролирует.Так что одно блаблабла
Воздушный патруль
0
05 февраля 2020
18:03
А что толку что Путин сказал.Ни одно его распоряжение не выполняется.На работу не устроиться после 50,говорят мы вам позвоним...С аптеками тоже будет ссылка на поставщиков что они по новым ценам торгуют...

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

16:06, сегодня
В Липецкой области две школьницы жестоко избили шестиклассницу
14:12, 04.02.2020
В Башкирии осудили экс-начальника колонии за хищение более 4 млн рублей
15:12, 03.02.2020
В Твери две машины влетели в толпу. Есть пострадавшие
13:37, 03.02.2020
Мишустин заявил о депортации иностранцев, зараженных коронавирусом
17:43, 02.02.2020
Машину зажало и расплющило: на трассе М7 произошло жуткое массовое ДТП
15:07, 02.02.2020
Тюменские медики рассказали о состоянии девушки, у которой нашли коронавирус
12:46, 02.02.2020
В Башкиирии сгорели две машины скорой помощи. Есть пострадавший
16:35, 31.01.2020
В Нижнем Новгороде таксист избил девушку из-за низкой стоимости поездки
11:21, 31.01.2020
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения нового главы
09:51, 31.01.2020
Группе туристов из Китая понадобилась скорая помощь
14:55, 30.01.2020
Новый премьер-министр уволил замглаву Минздрава после скандального выступления
12:35, 30.01.2020
Семьи, оставшиеся без места в детском саду, смогут получить пособия
11:32, 30.01.2020
Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку
17:25, 29.01.2020
В Воронеже госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
17:15, 29.01.2020
В Новосибирске мужчина зарезал беременную женщину в подъезде
16:10, 28.01.2020
Главу Чувашии исключили из партии «Единая Россия»
14:59, 28.01.2020
В Пермском крае продавщицу подожгли на рабочем месте
11:25, 28.01.2020
В Москве задержали мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку
17:45, 27.01.2020
Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек
18:04, 24.01.2020
Многодетным предложили снизить пенсионный возраст
17:51, 24.01.2020
В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020
В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа
16:07, 24.01.2020
Глава Чувашии заставил офицера подпрыгивать за ключами от пожарной машины
14:06, 24.01.2020
В Пензе школьник умер после урока английского языка
17:42, 23.01.2020
В Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась покончить с собой
15:17, 23.01.2020
Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020
В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020
В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой
17:38, 22.01.2020
Новое правительство РФ: Медведев был отправлен в отставку, но остался лидером ЕР
17:10, 22.01.2020
После смерти актрисы врач объяснил, как обезопасить себя от тромба в молодости
16:52, 22.01.2020
43-летняя россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная-2020»
16:12, 22.01.2020
В Башкирии подросток умер в СИЗО
13:53, 22.01.2020
В Москве 9-летнего мальчика засосало в слив в аквапарке
13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие
13:25, 16.12.2019
В Пермском крае школьница убила собаку электрошокером
17:59, 15.12.2019
В Нижегородской области депутат на открытии школы подарил чиновникам вазелин
08:22, 10.12.2019
С 2020 года WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
20:12, 05.12.2019
В институте Pantone назвали главный цвет 2020 года
21:15, 03.12.2019
В Белгороде взорвался жилой дом
17:05, 03.12.2019
С 2020 года россиян переведут на электронные трудовые книжки
16:10, 02.12.2019
Траур в Забайкалье: ДТП с автобусом унесло жизни 19 человек
15:19, 02.12.2019
В парке Екатеринбурга нашли тело мальчика, которого родители воспитывали плеткой
22:19, 30.11.2019
Во время аварии погиб пилот: под Новороссийском сегодня утром разбился вертолет