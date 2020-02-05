Путин: у аптек, завышающих цены на лекарства, нужно отобрать лицензии

Президент РФ предложил способ наказания для аптек, которые на волне коронавируса завышают цены на противовирусные средства и средства индивидуальной защиты. Об это Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства.

"Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность, - заявил президент. - Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы неповадно было в следующий раз" - приводит слова Путина ТАСС.

В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова также отметила, что в отдельной аптечной сети зарегистрирован рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты.

"Я хотела сказать, что некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля. То есть это беспрецедентный рост" - заявила Голикова.

ФАС России уже даны поручения принять соответствующие меры.