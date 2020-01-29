Криптокабины для выдачи загранпаспортов и бесплатный доступ к госуслугам: будущее в Казани наступило

27 января в Казани на заседании коллегии Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ обсудили итоги работы отрасли в 2019 году и рассказали о поставленных задачах на 2020 год.

В заседании коллегии приняли участие: президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин и другие.

«Основная задача — поставить цифровые технологии на службу жителям Татарстана»

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин озвучил главную задачу Министерства на ближайшее время - сделать взаимодействие жителей и бизнеса с государством и муниципалитетами быстрым и удобным. К 2024 году 100% государственных и муниципальных услуг будут оказываться без личного посещения.

«За год возросла валовая выручка отрасли, которая превысила 73 миллиарда рублей»

Благодаря созданному единому проектному офису достигнута экономия в объеме 77 миллионов рублей. Сэкономленные средства в 2020-ом году будут направлены на решение актуальных задач.

«Сегодня в республике в 59 комфортабельных офисах МФЦ наши жители и юридические лица могут обратиться за предоставлением 205 видов федеральных, республиканских и муниципальных услуг»

В республике госуслуги предоставляются по принципу «одного окна». Жители РТ могут быстро получить необходимый пакет документов. Нурлатский, Пестречинский и Заинский районы практически полностью передали прием документов на муниципальные услуги в МФЦ.

В РТ госпошлину можно будет оплатить банковской картой или смартфоном, не отходя от окна оператора МФЦ

В 20-ом году в казанских многофункциональных центрах установят сертифицированные криптокабины для выдачи загранпаспортов с биометрией

Использование криптокабин сократит сроки изготовления загранпаспортов. Аппаратура, установленная в кабинах, умеет регистрировать лица и отпечатки пальцев, сканировать документы и проводить двухфакторную биометрическую верификацию.

«С 1 апреля 20-ого года исполнительный комитет Казани будет предоставлять 47 муниципальных услуг в цифровом виде»

Данные услуги составляют 78% всех обращений. В 2020-ом году 105 государственных и муниципальных услуг переведут полностью в цифровой вид.

К 2024 году планируется создать 25 суперсервисов для граждан

Суперсервисы – это тип государственных электронных услуг, который призван уменьшить использование бумажных документов и сократить необходимость посещения госорганов.

С конца 2019 года для жителей республики в пилотном режиме доступен суперсервис «Европротокол онлайн». Данный сервис помогает оформлять ДТП в электронном виде без вызова сотрудников ГИБДД , используя смартфон. После отправки извещения водители могут уехать с места аварии и не создавать затор на дороге.

«В РТ в текущем году будет реализовано 7 мобильных и платформенных суперсервисов»

Планируется создать сервисы: «Я строю», «Мое здоровье», «Мои субсидии», «Я школьник», «Я мама», «Я гражданин», «Мой дозор».

Например, используя сервис «Я строю», можно будет получить разрешение на строительство, ордер на земляные работы, присвоение адреса, заказ технического плана БТИ и т. д.

Фото ProKazan.ru

«Таттелеком обеспечит бесплатный доступ к следующим Интернет - ресурсам: сайту президента России, сайту президента Республики Татарстан, порталам госуслуг, сайтам органов власти РФ и РТ, сайтам учреждений здравоохранения и образования Татарстана»

В послании к Федеральному собранию 15 января президент РФ Владимир Путин предложил реализовать в России проект «Доступный интернет», обеспечивающий бесплатный доступ к социально-значимым отечественным Интернет — сервисам. Правительство РФ должно реализовать проект до 1 июня 2020 года.

В Иннополисе и в Казани запустят пилотные зоны 5G

Татарстан вошел в перечень пилотных регионов для реализации 5G.

«Татарстан вошел в число 5 пилотных регионов России по бесплатному обучению по 22 актуальным IT-специальностям»

Министр также рассказал о причинах недавней утечки данных с сайта госуслуг:

«Человек остается важным элементом работы любой информационной системы защиты информации. Специалисты подрядной организации, обслуживающие информационную систему, допустили грубейшую ошибку, но куда смотрел ЦИТ? В этой связи прошу от нового руководителя Центра информационных технологий в соответствии с принятым антикризисным планом неукоснительно предпринять и обеспечить дополнительные меры защиты информации по всем 70 информационным системам, которые размещаются в республиканском центре обработки данных».

«На заседании правительства Татарстан был назван среди отличников и лидеров в вопросе перехода на цифру (цифровое телевидение). Степень и уровень подготовки были выше всяких похвал»

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин, отметил, что Татарстан является лидером цифрового развития.

Волин также заявил, что к списку бесплатных сайтов можно было бы добавить сайты федеральных и региональных текстовых СМИ.

Президент РТ Рустам Минниханов подвел итоги заседания коллегии, перечислил приоритетные задачи Министерства.

Он заявил, что проекты, представленные на выставке в IT-парке, должны получить практическое применение. По словам президента, Министерство должно навести порядок во всех информационных системах республики, обеспечить сквозную межведомственную цифровизацию процессов.

Минниханов отметил важность обеспечения защиты данных. Министерству необходимо в кратчайшие сроки провести аттестацию информационных систем по безопасности.

В конце мероприятия была проведена церемония награждения отличившихся сотрудников отрасли.