Леонид Слуцкий станет гостем шоу «Вечерний Ургант»

Слуцкий на шоу "Вечерний Ургант" в 2018 году.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий станет гостем программы «Вечерний Ургант». Как сообщается на официальной странице шоу в Instagram, программа выйдет в эфир в понедельник, 27 января.

Добавим, что Слуцкий уже становился гостем Ивана Урганта, он принял участие в съемках шоу два года назад.

В начале января Слукций принял участие в программе «Ак Барс ТВ», где наперегонки с одним из ведущих ел эчпочмак. Клуб опубликовал видео с подписью «Спустя пять минут в Татарстане», кстати, тренер выиграл баттл.