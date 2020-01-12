«Спустя 5 минут в Татарстане»: Слуцкий на телешоу выиграл баттл по поеданию эчпочмаков

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий принял участие в программе "Ак Барс ТВ", где наперегонки с одним из ведущих ел треугольник. Видеозапись появилась в "Твиттере" футбольного клуба с комментарием "Баттл по поеданию треугольников. Победу одержал Леонид Викторович!"

Трансляция, гостем которой стал Слуцкий, велась в перерыве матча "Адмирал" - "Ак Барс", который казанские хоккеисты проиграли со счетом 5:1. А видеозапись с поеданием эчпочмаков хоккейный клуб опубликовал на странице "ВКонтакте", снабдив подписью: "Леонид Слуцкий спустя 5 минут в Татарстане". Напомним, что Слуцкий стал тренером "Рубина" в декабре 2019 года.