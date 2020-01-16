Прокуратура РТ проверит законность публикации ролика с детьми, которые жаловались на домогательства

Прокуратура Татарстана проверит законность действий граждан, организовавших опрос и видеосъемку несовершеннолетних, а также последующее размещение видеоматериалов с их участием в открытом доступе в сети Интернет с учетом требований гражданского законодательства РФ и Пекинских правил в части использования изображений несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, что видеоролик с участием воспитанниц приюта в РТ, которые рассказывали о домогательствах со стороны сотрудника учреждения, появилась на YouTube-канале "Нет произволу ру". Четыре девочки 2006-2010 годов рождения жаловались на инструктора по труду, который устраивал с ними игры и в процессе трогал за интимные места.

Следственный комитет республики уже начал проверку сообщения. По результатам мероприятий ведомства дадут оценку действиям и примут процессуальные решения и меры реагирования.