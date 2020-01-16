Следственный комитет РТ проведет проверку сообщения о домогательствах к детям в приюте Рыбно-Слободского района. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что девочки из приюта "Акчарлак" на камеру рассказали о приставаниях инструктора по труду учреждения. Видеозапись появилась в социальных сетях. По словам воспитанниц, он устраивал игры, в ходе которых трогал за интимные места. Известно, что девочек, которые заявили о домогательствах, четверо, они разного возраста - 2006 - 2010 годов рождения.

"В настоящее время проверяется достоверность изложенных в видеоролике сведений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение" - сообщают в Следкоме.