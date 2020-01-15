На YouTube - канале "Нет произволу" появилась видеозапись, на которой девочки рассказывают о том, как к ним приставал инструктор по труду.

По словам детей, все происходит в приюте "Акчарлак" в Рыбно-Слободском районе РТ. Воспитанницы на камеру рассказывают о том, как "трудовик" устраивал с ними игры, во время которых трогал за интимные места. Девочки также утверждают, что жаловались на него, мужчину штрафовали, но он продолжает работать в учреждении.

Комментарий сегодня, 15 января, появился на сайте Министерства труда, занятости и соцзащиты республики. Ниже мы приводим его полный текст:

"В связи с размещением в социальных сетях видеоматериалов, в которых воспитанники одного из приютов республики рассказывают о ненадлежащем и сомнительном поведении сотрудника учреждения, администрацией приюта в адрес структурного подразделения Следственного управления Следственного комитета РФ по РТ направлено обращение с просьбой о принятии мер соответствующего процессуального реагирования.

Учитывая, что размещение указанных видеоматериалов в сети Интернет приводит к незаконному распространению персональных данных воспитанников приюта, соответствующее обращение администрацией социального учреждения также направлено в районную прокуратуру.

На данный момент правоохранительными органами начаты процессуальные проверки, по итогам которых будут приняты соответствующие решения".

По состоянию на 20:00 15 января информации об инциденте от Следкома и Прокуратуры РТ не поступало.