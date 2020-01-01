Сотрудники Следкома РТ поздравили с Новым годом многодетного отца-одиночку, чья жена умерла в родах

В рамках Всероссийской патриотической акции "Эстафета добрых дел" сотрудники следственного управления по Республике Татарстан встретились с многодетным жителем города Казани Радиком Фаткулиным.

Напомним, что в ноябре 2019 года у пары Фаткуллиных родились две девочки, однако при родах, по словам близких из-за заражения крови, умерла молодая мама - Диля. Мужчина остался один с тремя детьми - помимо общих двойняшек, у женщины был сын от первого брака - 10-летний Амирхан. По факту гибели женщины в медучреждении следователи проводят проверку. На сегодняшний день новорожденные проходят реабилитацию в больнице. Их жизням ничего не угрожает, сообщают в Следкоме.

Татарстанские следователи не остались равнодушны к судьбе семьи Фаткуллиных. Радика пригласили в следственное управление по Республике Татарстан, где вручили памперсы и пеленальный комод для новорожденных девочек, а также игрушки старшему сыну.