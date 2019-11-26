«Назвали, как хотела наша мама». В РТ женщина умерла при родах дочек-близняшек

21 ноября у супругов Дили и Радика Фатхуллиных из Высокогорского района республики родились долгожданные девочки-близняшки. Но молодой женщине не суждено было поддержать на руках своих малюток. Девушка впала в кому и умерла ночью 22 ноября. Врачи не смогли спасти ее жизнь.

«Родоразрешение должно было проходить в ДРКБ. Но роды начались и Дилю оставили на Высокой Горе. Первую девочку Диля родила сама, вторая дочка родилась методом кесарево сечение. По словам мужа- Радика, околоплодные воды попали в кровь и произошло заражение крови. С сердцем у молодой матери, проблем не было. Врачи сделали все возможное, но Дилю спасти не смогли. Она впала в кому и скончалась в 4 утра», - рассказывает подруга Дили Алсу.



Диле было 33 года, у нее есть еще старший сын Армихан, с Радиком они официально поженились 15 ноября. Сейчас глава семьи Радик остался с тремя детьми на съемной квартире. Сестра Дили Лейсан просит помочь семье.

«У нас в семье произошло несчастье. При родах к большому сожалению скончалась моя жена, - рассказывает Радик, еле сдерживая слезы. У меня на руках осталось двое детей, слава богу, живы здоровы, находятся в ДРКБ. Хочу выразить огромную человеческую благодарность всем, кто остался неравнодушным».

Вчера папа получил свидетельства о рождении малышек, их назвали Асыльяр и Айзиля. «Как и хотела мама».

Сбор средств на помощь папе ведется здесь.