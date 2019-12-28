Сразу несколько "проблемных" домов Казани на этой неделе получили заключения о соответствии. Как сообщают в инспекции Госстройнадзора РТ, это дом по улице Фучика в ЖК "Царицынский бугор", здесь к заселению готова 241 квартира. Также имеется подземная автостоянка на 195 машин и банно-оздоровительный комплекс.

Еще один дом, готовый к заселению, находится в 68 квартале, на пересечении Амирхана и Чистопольской. На 26 этажах расположено 320 квартир, дом относился к числу объектов долевого строительства.

Кроме того, на этой неделе заключение о соответствии получил дом №7 в ЖК "Арт Сити" по улице Ершова, это первый в РТ дом, построенный с использованием эскроу-счетов. Также специалисты подтвердили готовность к сдаче двух соципотечных домов в "Салават Купере", здесь новых жильцов будут ждать 396 квартир.