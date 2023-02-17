"За базар ответишь": в Татарстане бездомного будут судить за враждебные комментарии в соцсети

В Татарстане бомж предстанет перед судом за враждебные комментарии в соцсети о представителях определенной национальности

В Набережных Челнах следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего бездомного. Мужчина обвиняется в разжигании ненависти и вражды.

Следователи установили, что будучи в нетрезвом виде на работе, бомж писал в разные группы в социальной сети комментарии с оскорблениями в адрес представителей определенной национальности.

Следствие передало дело в суд. Мужчина свою причастность к совершению преступления признал полностью. Скоро ему по существу обвинения вынесут приговор.

Ранее ProKazan сообщал, что мужчина зарубил самурайским мечом своего сына из-за плохих школьных оценок.