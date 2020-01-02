«Дружелюбный, как хаски, ленивый, как кот»: казанцы шутят в приложении для знакомств

Среди базовых потребностей человека не последнее место занимают социальные потребности — потребности в общении и любви. Каждый из нас хочет найти любовь всей своей жизни, своего человека. Некоторые легко знакомятся с новыми людьми, для некоторых проще завести беседу с незнакомцем в Интернете.

Ученые обнаружили, что люди, познакомившиеся в Интернете, разводятся реже, чем те, кто познакомился традиционным образом. Это объясняется тем, что Интернет-знакомства позволяют людям знакомиться и узнавать друг друга без привязки к окружению, стереотипам и привычному способу времяпрепровождения.

Последние несколько лет люди по всему миру активно пользуются мобильным приложением для знакомств — Tinder'ом. Пользователи заводят персональную анкету, загружают свою самую удачную фотографию, пишут пару слов о себе и начинают икать себе пару.

Среди огромного количества анкет хочется как-то выделиться, "зацепить" противоположный пол, поэтому пользователи пытаются различными способами привлечь к себе внимание. Так приложение превращается в место для соревнований в остроумии.

Корреспондент ProKazan.ru зарегистрировался в Tinder'е и выяснил, что среди жителей Казани немало людей с хорошим чувством юмора.

Руслан ищет настоящую русскую женщину, видимо, чтобы быть за ней, как за каменной стеной.

Артем "цепляет" забавным описанием своего характера: "Дружелюбный, как хаски, ленивый, как кот".

Руслан предлагает своей будущей девушке стать лососем.

А вот Кириллу не везет с девушками, все время попадаются воровки.

Доставщик еды ищет шпионку.

Сергей ищет себе идеальную пару, чтобы внешне сочетаться.

Встречаются самокритичные молодые люди.

Еще один молодой человек, которому необходимо срочно повысить самооценку.

А вот у этого парня с самооценкой все в хорошо.

В приложении можно встретить мужчин-философов.

А также работодателей.

А еще в Tinder'e можно найти персонального диетолога.

И даже Бэтмен зарегистрирован в приложении для знакомств.

В Tinder'е можно найти талантливых рифмоплетов.

Советуем проверять телефоны своих детей. Искандеру явно не 19.

А вы зарегистрированы в приложениях для знакомств?