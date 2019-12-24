Гузель Удачина: школьники из Татарстана не жаловались на травмы после учений МВД

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина заявила, что опрошенные ученики Новотроицкой школы в Тукаевском районе республики не жаловались на какие-либо травмы, полученные во время тактико-строевых занятий местного МВД. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. Сообщается, что уполномоченный начала проверку по факту проведения несогласованный с МВД РТ учений.

«Сегодня не удалось со всеми абсолютно детьми переговорить, но, по крайней мере, те ребята, с которыми мы сегодня пообщались, каких-либо жалоб на состояние здоровья, на ущерб здоровью, на травмы не высказали», - отметила Удачина.

Напомним, вчера стало известно об увольнении по собственному желанию начальника управления образования по Тукаевскому району. Министерство образования начало проверку по факту проведения занятий с привлечением школьников.

Информация об учениях появилась в соцсетях и ряде СМИ в минувшее воскресенье, 22 декабря, изначально сообщалось, что занятия проводило региональное управление Росгвардии, однако в ведомстве опровергли свою причастность. В тот же день МВД РТ объявило о том, что учения были проведены МВД Тукаевского района без должного согласования с республиканским министерством. Ведомство начало служебную проверку, по результатам которой виновников привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.