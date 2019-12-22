Время покажет: перевозчики отреагировали на повышение цен на проезд в автобусах Казани

В Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана отреагировали на постановление Госкомитета республики по тарифам, согласно которому проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях в Казани подорожает до 30 рублей. Решение вступит в силу с 1 января 2020 года.

Председатель АТП Татарстана Сергей Темляков в разговоре с Prokazan.ru подчеркнул, что установление тарифа – прерогатива Госкомитета по тарифам во взаимодействии с комитетом по транспорту Казани.

«Перевозчиков в комитет не приглашали. О принятом решение официально не информировали. Комментарий от Ассоциации будет позже. Пока могу сказать, что принято компромиссное решение. Достаточно ли будет средств (в рамках установленного тарифа) - это покажет только время», - отметил Темляков.

Напомним, о повышении цен на проезд стало известно сегодня утром. В постановлении оговаривается, что при оплате транспортной картой стоимость проезда составит 27 рублей, проездной на 100 поездок обойдется в 20 рублей за одну поездку.