В Казани с 1 января подорожает стоимость проезда в пассажирском транспорте

С 1 января в Казани подорожает стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах. С нового года тариф на проезд в пассажирском транспорте составит 30 рублей, говорится в опубликованном постановлении Госкомитета Татарстана по тарифам. Цены на поездки в метро останутся прежними.

Цена поездки при оплате транспортной картой вырастет с 25 до 27 рублей. По проездному на 100 поездок одна поездка будет стоить 20 рублей, следует из постановления.

О возможном повышении тарифов говорилось и раньше. Напомним, ассоциация автотранспортных предприятий не раз заявляла о том, что перевозчики терпят убытки. Организация просила поднять цены на поездки до 40 рублей либо увеличить компенсации за перевозку льготной категории граждан с 18 до 27 рублей.