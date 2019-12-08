В Татарстане на льдине снова унесло рыбаков

В воскресенье, 8 декабря, на льдине унесло очередных любителей зимней рыбалки.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РТ, около 19 часов вечера в ведомство поступило сообщение о том, что на Волге в Спасском районе оторвалась льдина, на ней находится два человека, ветром кусок льда уносит в сторону Камского Устья.

На место происшествия выехали спасатели на судне на воздушной подушке, спустя почти 40 минут рыбаков обнаружили, льдина находилась в двух километрах от берега. Граждан подняли на борт и доставили на берег в Болгар. В медицинской помощи рыбаки не нуждаются, уточнили в ведомстве.

Напомним, что вчера спасателям пришлось поднимать из воды тело мужчины: он выехал на лед на мотоцикле "Урал" и провалился.