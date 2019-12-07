В РТ спасатели вытащили из реки труп мотоциклиста

Сегодня, 7 декабря, в 12:00 в МЧС по РТ поступил звонок с сообщением о том, что мужчина на мотоцикле "Урал" провалился под лед на р. Меша вблизи д. Макаровка Лаишевского района, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

В 12:15 на место прибыли спасатели на судне на воздушной подушке. В 13:00 спасатели в 5 метрах от места провала из под льда извлекли тело мужчины. Личность погибшего устанавливается.

МЧС напоминает: выезд автотранспорта на лёд в местах, где нет оборудованных ледовых переправ запрещён. При выявлении факта несанкционированного съезда автотранспорта на лёд, предусмотрен административный штраф на граждан в размере от 3 тысяч до 4,5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 8 тысяч до 12 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.