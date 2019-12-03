«Глазки открыты, тело изрезано». Соседи рассказали о тройном убийстве в РТ

Соседи погибших рассказали о кровавой трагедии в Менделеевске, где мужчина зарезал трех человек.

«12 лет мальчик окно разбил и убежал в добропек, его оттуда привезли в больницу, менты пока в квартиру попали ещё полчаса наверное прошло, привезли мальчика двух лет, живого ещё, глазки открыты, шея, и тело всё изрезаны ... умер в больнице сразу, дома мать и другой сын лет 19 уже мертвые были. ... Жили в подъезде, где опорный пункт был,на первом этаже, приезжие», - цитирует жильца дома, где произошла трагедия, телеграм-канал «Еду в Татарстан».

Напомним, мужчина зарезал бывшую жену, 19-летнего пасынка и двухлетнего сына, ребенок скончался по дороге в больницу, взрослые умерли на месте. 12-летний пасынок Харисова выбежал из квартиры и попросил о помощи. Добавим, что мужчину уже задержали. Ранее трижды судимый Айнур Харисов заявил, что совершил убийство из-за ревности.

Портал Life.ru опубликовал видео с камеры наблюдения в пекарне, в которую прибежал за помощью истекающий кровью мальчик.