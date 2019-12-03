Следственный комитет Татарстана раскрыл подробности шокирующего преступления в Менделеевске. Напомним, сегодня ночью 41-летний Айнур Харисов зарезал трех человек.
Кровавая расправа произошла в квартире одного из домов по улице Юбилейная. Мужчина нанес ножевые ранения своей бывшей жене – женщине было 38 лет, 2-летнему сыну и 19-летнему пасынку. На шум борьбы проснулся 12-летний пасынок Харисова. Убийца велел ему закрыться в комнате.
Мальчик выбрался из квартиры через окно и позвонил в полицию. К приезду правоохранителей женщина и молодой человек были уже мертвы, двухлетний малыш скончался по дороге в больницу.
Убийца скрылся с места преступления, но его удалось оперативно задержать. Харисов сказал, что убил жену из-за ревности. Сообщается, что ранее он был трижды судим.
«Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские, генетические и иные экспертизы», - сообщили следователи.
комментарии
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