Следственный комитет Татарстана раскрыл подробности шокирующего преступления в Менделеевске. Напомним, сегодня ночью 41-летний Айнур Харисов зарезал трех человек.

Кровавая расправа произошла в квартире одного из домов по улице Юбилейная. Мужчина нанес ножевые ранения своей бывшей жене – женщине было 38 лет, 2-летнему сыну и 19-летнему пасынку. На шум борьбы проснулся 12-летний пасынок Харисова. Убийца велел ему закрыться в комнате.

Мальчик выбрался из квартиры через окно и позвонил в полицию. К приезду правоохранителей женщина и молодой человек были уже мертвы, двухлетний малыш скончался по дороге в больницу.

Убийца скрылся с места преступления, но его удалось оперативно задержать. Харисов сказал, что убил жену из-за ревности. Сообщается, что ранее он был трижды судим.

«Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские, генетические и иные экспертизы», - сообщили следователи.