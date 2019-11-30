В людей не стрелял: участников конфликта со стрельбой в Казани отправили в СИЗО

Сегодня суд избрал меры пресечения двум участникам конфликта со стрельбой в Казани, произошедшего в конце октября. Их отправили на месяц в следственный изолятор.

Адвокат одного из задержанных заявил, что его подзащитный просто защищался, а второй стрелявший попросил оставить его на свободе, так как в людей он не стрелял.

«Прошу не заключать меня под стражу, у меня мать при смерти и семья на иждивении. Я сотрудничал со следствием и не думал скрываться. В хулиганстве признаюсь, однако в людей я не стрелял», – отметил один из задержанных. Его слова из зала суда цитирует «Татар-информ».

Напомним, в конфликте в районе улицы Кызыл-Армейская участвовало 20 человек на 8 автомобилях. 14 участников удалось задержать по горячим следам, местонахождение оставшихся полиция установила на этой неделе. В результате стрельбы был ранен 30-летний житель Казани.

Выяснилось, что злоумышленники снимали квартиру в Казани. На допросе они дали признательные показания. При обысках полицейские изъяли у них автомат АКСУ и пистолет ПМ.