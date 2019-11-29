Полиция задержала хулиганов, которые стреляли в Кировском районе Казани. Фото

Полицейские задержали граждан, которые в конце октября устроили стрельбу в Кировском районе Казани.

28 ноября сотрудники по борьбе с организованной преступностью МВД по РТ совместно с сотрудниками Росгвардии установили местонахождение подозреваемых. Выяснилось, что злоумышленники снимали квартиру в столице РТ. На допросе они дали признательные показания; после этого сотрудники правоохранительных органов на территории Технополиса обнаружили и изъяли предмет схожий с автоматом АКСУ и пистолет схожий с ПМ.

Обнаруженное оружие

Оба предмета были отправлены на исследование для проведения биологической, дактилоскопической и баллистической экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", максимальное наказание по данной статье - 7 лет лишения свободы.

На месте происшествия нашли простынь, скотч, гильзы, подушку и автоковрик

Напомним, конфликт со стрельбой произошел ночью 25 октября на перекрестке Поселковой и Кызыл-Армейской улиц. В нем участвовали 20 человек на 8 автомобилях, один из граждан произвел несколько выстрелов, в результате был ранен 30-летний мужчина. Все участники столкновения скрылись с места происшествия до приезда полиции.

Спустя два дня были задержаны 14 из 20 человек. Тогда по результатам исследования было установлено: выстрелы были произведены из травматического пистолета и охолощенного автомата, которые к категории боеприпасов не относятся.