Авария, в которой погибла пассажирка казанского такси, попала на видео

Вчера на проспекте Ямашева произошла серьезная авария с участием машины такси. Около половины третьего дня водитель ВАЗ-2114 не пропустил Киа Рио, врезался в него, из-за чего иномарка влетела в бетонный столб.

Пострадавшим автомобилем оказалось казанское такси. От столкновения с бетонной опорой линии электропередач тяжелые травмы получили женщина - пассажир машины, она скончалась в больнице.

На момент появления видеозаписи в соцсетях официальная информация о погибшей уже поступила от МВД, однако, глядя на повреждения машины, казанцы просто не верили, что в аварии кто-то погиб:

"вроде и пристёгнута и удар не в пассажирскую сторону"

"Странно удар то вроде не сильный..."

"только бампер отлетел и половину " Морды" смяло. От такого удара интересно- кто пострадает?"

"Пассажирское место целое" - недоумевают комментаторы.

Напомним, что накануне еще в одной аварии на трассе в Татарстане погибла "мама" татарского КВН Фарида Таштабанова.