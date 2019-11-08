Житель Казани нарушил правила дорожного движения, из-за чего погиб человек

Очередная авария со смертельным исходом произошла в Казани сегодня днем. Как рассказали в МВД, около половины третьего дня водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался по проспекту Ямашева; напротив дома № 54 он, по предварительным данным, не пропустил при перестроении автомобиль Киа Рио и врезался в него.

После столкновения Киа влетела в опору ЛЭП. В результате ДТП пассажир автомобиля Киа Рио, женщина 1958 года рождения получила травмы, была госпитализирована и скончалась в больнице. Обстоятельства происшествия выясняются.