«Человек-легенда»: в аварии на трассе М-7 погибла основатель Татарской лиги КВН

Вчера поздно вечером в аварии на трассе М-7 погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова. О этом сообщают представители лиги.

Группа организаторов возвращалась с полуфинала лиги. Вместе с погибшей в машине были еще 4 человека:

"Ильяс Хасанов и Руслан Тюпа находятся в реанимации БСМП города Набережные Челны. Ильяс в коме. Наши Руслан Харисов и Катя Захарова тоже пострадали и им всем нужна наша с Вами поддержка. Это большая трагедия для клуба, это невосполнимая потеря для лиги КВН, это наша непроходящая боль. Республиканский Клуб Веселых и Находчивых приносит свои соболезнования", - пишут на сайте лиги.

Также на сайте КВН Татарастана размещены реквизиты, по которым можно помочь пострадавшим. Подчеркивается, что расходы, связанные инцидентом, клуб обязуется покрыть.