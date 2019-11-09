Блогерша из Казани объехала пробку по трамвайным путям и похвасталась этим

Инстаблогер из Казани lena___beauty__ проехалась по трамвайным путям, потому что не хотела стоять в пробке. Видео появилось в ее аккаунте в соцсети.

"Я не хочу стоять в пробке, поэтому я вылезла на трамвайные пути. Мамочки!" - комментирует девушка свой поступок.

В это время водителю сигналят другие участники дорожного движения.

"Все нормально, я продолжаю движение" - смеется блогерша после. "Что-то пошло не так, что-то меня не хотят пропускать" - комментирует она.

Сама девушка оставила к видеоистории подпись" Я псих" и смеющийся смайл.

Добавим, что в определенных случая правила дорожного движения допускают езду по трамвайным рельсам, однако при этом автомобиль не должен становиться помехой для трамваев.