Васильев снял завесу тайны с переговоров о переходе Плющенко в Беларусь

Бывший главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию Олег Васильев рассказал о переговорах по возможному переходу Александра Плющенко в белорусскую команду. По его словам, вопрос обсуждался с несколькими сторонами, включая родителей фигуриста, сообщает РИА Новости Спорт.

Васильев заявил, что переговоры велись с Минспортом России, Олимпийским комитетом России, а также с Евгением Плющенко и Яной Рудковской. Родители Александра, по словам тренера, не возражали против перехода спортсмена в сборную Беларуси.

Он также сообщил, что Евгений Плющенко и Яна Рудковская встречались с министром спорта Беларуси Сергеем Ковальчуком. Васильев утверждает, что переход был близок к согласованию.

По словам специалиста, в последний момент решение заблокировала руководитель Союза конькобежцев Беларуси Юлия Комлева. После этого Александр Плющенко перешел в Азербайджан.

Таким образом, вариант с белорусской сборной не был реализован, несмотря на проведенные переговоры. Сейчас 13-летний фигурист выступает за Азербайджан.

Ранее Александр Плющенко появился в юниорском рейтинге Международного союза конькобежцев. В нем спортсмен занимает 109-е место.

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