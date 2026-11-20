В России решили упростить процедуру трудоустройства для некоторых категорий иностранных специалистов. Однако медицинские работники, водители и продавцы не смогут воспользоваться освобождением от экзамена по русскому языку. Для представителей этих профессий действующие требования сохраняются. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующий закон Совет Федерации одобрил 25 июля 2025 года. Документ предусматривает, что иностранные граждане, прибывающие на работу в пределах установленных правительством квот, смогут получать разрешения без обязательного подтверждения знаний русского языка, истории России и основ российского законодательства.

При этом новые правила распространяются не на всех трудовых мигрантов. Послабления предусмотрены только для определенных категорий работников, трудоустраивающихся по квотам.

Изначально возможность освобождения от экзаменов рассматривалась и для иностранных медицинских специалистов. Однако предложение вызвало возражения, поскольку работа врачей предполагает постоянное общение с пациентами, понимание их жалоб и объяснение назначенного лечения.

В результате медицинских работников исключили из перечня профессий, подпадающих под упрощенный порядок. Аналогичное решение приняли в отношении водителей и продавцов, деятельность которых также связана с непосредственным взаимодействием с людьми.

Обсуждение инициативы сопровождалось публикациями о трудностях, возникающих при работе отдельных иностранных специалистов в российских больницах.

В частности, СМИ рассказывали о московском враче по имени Фарход, к которому якобы возникли претензии из-за недостаточного владения русским языком. Также распространялись утверждения о сомнительных обстоятельствах получения им медицинского диплома и жалобах пациентов. При этом независимого подтверждения этих сведений и результатов официальной проверки не приводилось.

О кадровой ситуации в здравоохранении высказывались и другие специалисты. Рентгенолог, представленная под именем Юлия, рассказала об увеличении числа иностранных врачей в своей поликлинике. Одновременно часть сотрудников, по ее наблюдениям, переходит в частные клиники.

Вместе с тем встречаются и положительные отзывы о зарубежных медиках. Так, московский врач Кирилл поделился успешным опытом обращения к офтальмологу из Африки. Он считает, что привлечение квалифицированных иностранных специалистов может сочетаться с подготовкой российских медицинских кадров.

Вопрос языковых требований поднимался и в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ Кирилл Кабанов выступил против освобождения иностранных врачей от экзаменов, указав на необходимость полноценного общения с пациентами.

Таким образом, упрощенный порядок получения разрешений на работу предусмотрен лишь для отдельных категорий иностранных граждан. Врачам, продавцам и водителям по-прежнему необходимо подтверждать знания в соответствии с установленными требованиями. При этом оценка профессиональной пригодности специалиста должна основываться на его квалификации и навыках, а не на гражданстве.

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