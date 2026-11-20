Казанское моторостроительное производственное объединение отметило 95-летие со дня основания. Праздничные мероприятия посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов, который осмотрел музей заводской славы и вручил награды отличившимся сотрудникам.

Вместе с генеральным директором КМПО Ренатом Халимовым руководитель республики ознакомился с ключевыми этапами развития предприятия и историей прославленных моторостроителей. Центральным событием стал концерт в культурно-досуговом центре «Моторостроитель», где Минниханов подчеркнул, что достижения коллектива являются предметом общей гордости, а стабильность завода — важнейший фактор благополучия региона.

Раис Татарстана отметил заслуги бывших руководителей предприятия, среди которых Герой Социалистического Труда Петр Витер и легендарный директор Александр Павлов, а также Дамир Каримуллин, возглавлявший завод в непростые времена. Он напомнил, что сохранить КМПО в 90-е годы помогло содействие первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Халимов поблагодарил руководство республики за всестороннюю поддержку, которая позволяет предприятию осваивать новые направления и сохранять лидирующие позиции в отрасли. За 95 лет завод стал надежной опорой отечественной промышленности, накопив богатую историю достижений.