20 ноября открылся второй сезон бесплатного онлайн-проекта «Домашний театр» (0+), который помогает самостоятельно поставить новогодний спектакль в кругу семьи. Проект организовали банк ВТБ совместно с МХТ им. А. П. Чехова — для нового сезона подготовили четыре пьесы по мотивам известных сказок.

Авторами пьес стали профессиональные драматурги и режиссёры, чьи постановки идут в театрах страны. Например, «Дело о горошине» режиссёра Алексея Золотовицкого — новогодняя комедия-детектив по мотивам «Принцессы на горошине» для большой семьи из трёх поколений. «Соловей» драматурга и режиссёра Анны Лифиренко переосмысливает сказку Андерсена: по сюжету живой Соловей и Соловей с искусственным интеллектом спасают новогодний праздник. В афишу также вошли пьесы «Синяя птица» по мотивам пьесы Мориса Метерлинка и «Королева и разбойник» по мотивам сказки «Снежная королева».

Первый сезон проекта ВТБ стартовал в ноябре 2025 года под названием «Новогодничайте с домашним театром»: тогда драматурги переосмыслили русские сказки, а МХТ им. Чехова и «Мастерская П. Н. Фоменко» поставили по ним собственные спектакли. На сайте проекта опубликованы тексты пьес обоих сезонов, а также видеозаписи спектаклей прошлого сезона.