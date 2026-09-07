В Росатоме научились делать ультрачистый германий для гамма-детекторов

Специалисты института «Гиредмет», входящего в химико-технологический кластер Росатома, разработали экспериментальную технологию получения особо чистого германия для детекторов гамма-излучения. Об этом сообщается на сайте АО «Росатом Наука».

В институте спроектировали и изготовили экспериментальное оборудование, на котором отработали получение монокристаллов германия ультравысокой степени чистоты. Речь идет о материале уровня не менее 7N, то есть 99,99999 процента основного вещества.

Первые экспериментальные образцы подтвердили, что применяемые методы глубокой очистки позволяют получать германий детекторного качества. Такой материал используется при создании полупроводниковых детекторов гамма- и рентгеновского излучения.

Особо чистый германий важен для ядерной физики, медицины и оборонной промышленности. На его основе создают оборудование для спектрометрии, радиационного контроля, дозиметрии, мониторинга ядерных материалов и таможенного контроля.

Кроме того, монокристаллы германия применяются в инфракрасной оптике. Из них изготавливают линзы, окна и фильтры, работающие в среднем и дальнем инфракрасном диапазоне.

Заместитель директора по науке и инновациям АО «Гиредмет» Константин Ивановских отметил, что собственная технология получения особо чистого германия важна для технологического суверенитета России в сфере ядерного приборостроения.

По его словам, разработка позволит заменить импортные кристаллы и обеспечить полный цикл производства детекторного оборудования внутри страны.

Ивановских также сообщил, что созданные образцы оборудования и отработанные технологические режимы позволяют переходить к следующему этапу — организации опытного производства кристаллов HPGe для российских производителей спектрометров.

Для продолжения работы «Гиредмет» подал заявку в Российский научный фонд. Поддержка нужна для дальнейшего развития технологии и подготовки опытного производства.

Может быть интересно: