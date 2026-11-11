В МГУ проводят противоэпидемические мероприятия из-за кори у студента

В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова проводят противоэпидемические мероприятия после выявления кори у одного из студентов. Часть учащихся и сотрудников перевели на дистанционный формат обучения, а для контактировавших с заболевшим организовали экстренную вакцинацию. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Москве.

После подтверждения заболевания специалисты ведомства приступили к эпидемиологическому расследованию. Они установили круг людей, которые могли контактировать с заражённым студентом.

Одновременно в университете началась профилактическая работа. Учащимся и преподавателям разъясняют порядок действий и необходимость соблюдения мер, направленных на предотвращение распространения инфекции.

Кого перевели на дистанционное обучение

Роспотребнадзор направил администрации МГУ предписание об организации противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе.

Документ предусматривает ограничения на очное посещение занятий для студентов и преподавателей, у которых отсутствуют сведения о вакцинации против кори или ранее перенесённом заболевании.

После получения предписания руководство университета приняло решение перевести на дистанционное обучение студентов и сотрудников соответствующего факультета, которые получили только одну прививку либо не имеют подтверждённых данных о вакцинации.

Таким образом, ограничения касаются прежде всего людей, для которых не подтверждена необходимая защита от инфекции.

В университете организовали экстренную вакцинацию

Одной из основных профилактических мер стала иммунизация против кори по эпидемическим показаниям.

Прививки проводят специалисты городской поликлиники № 209 совместно с университетской поликлиникой МГУ.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится под контролем территориального управления ведомства.

До какого числа продлятся ограничения

Ранее стало известно о приостановке очных занятий в Первом гуманитарном корпусе Московского университета.

По сообщениям о введённых ограничениях, обучение в этом корпусе перевели на дистанционный формат с 11 по 24 ноября 2026 года включительно.

Также появилась информация о случаях заболевания в Шуваловском корпусе. Однако сведения о числе заболевших там не получили отдельного подтверждения в официальном сообщении Роспотребнадзора.

Случаи кори в МГУ выявляли и раньше

В октябре 2026 года противоэпидемические меры уже вводили на юридическом факультете Московского государственного университета.

Тогда причиной также стало выявление кори у студента.

Учащихся временно перевели на дистанционный формат обучения до начала ноября. Кроме того, специалисты организовали вакцинацию людей, контактировавших с заболевшим.

Новые ограничения введены для предотвращения дальнейшего распространения инфекции среди студентов и работников университета.

В Роспотребнадзоре сообщили, что необходимые профилактические мероприятия продолжаются, а эпидемиологическая ситуация остаётся на контроле ведомства.

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