В МГУ проводят противоэпидемические мероприятия из-за кори у студента
В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова проводят противоэпидемические мероприятия после выявления кори у одного из студентов. Часть учащихся и сотрудников перевели на дистанционный формат обучения, а для контактировавших с заболевшим организовали экстренную вакцинацию. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Москве.
После подтверждения заболевания специалисты ведомства приступили к эпидемиологическому расследованию. Они установили круг людей, которые могли контактировать с заражённым студентом.
Одновременно в университете началась профилактическая работа. Учащимся и преподавателям разъясняют порядок действий и необходимость соблюдения мер, направленных на предотвращение распространения инфекции.
Кого перевели на дистанционное обучение
Роспотребнадзор направил администрации МГУ предписание об организации противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе.
Документ предусматривает ограничения на очное посещение занятий для студентов и преподавателей, у которых отсутствуют сведения о вакцинации против кори или ранее перенесённом заболевании.
После получения предписания руководство университета приняло решение перевести на дистанционное обучение студентов и сотрудников соответствующего факультета, которые получили только одну прививку либо не имеют подтверждённых данных о вакцинации.
Таким образом, ограничения касаются прежде всего людей, для которых не подтверждена необходимая защита от инфекции.
В университете организовали экстренную вакцинацию
Одной из основных профилактических мер стала иммунизация против кори по эпидемическим показаниям.
Прививки проводят специалисты городской поликлиники № 209 совместно с университетской поликлиникой МГУ.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится под контролем территориального управления ведомства.
До какого числа продлятся ограничения
Ранее стало известно о приостановке очных занятий в Первом гуманитарном корпусе Московского университета.
По сообщениям о введённых ограничениях, обучение в этом корпусе перевели на дистанционный формат с 11 по 24 ноября 2026 года включительно.
Также появилась информация о случаях заболевания в Шуваловском корпусе. Однако сведения о числе заболевших там не получили отдельного подтверждения в официальном сообщении Роспотребнадзора.
Случаи кори в МГУ выявляли и раньше
В октябре 2026 года противоэпидемические меры уже вводили на юридическом факультете Московского государственного университета.
Тогда причиной также стало выявление кори у студента.
Учащихся временно перевели на дистанционный формат обучения до начала ноября. Кроме того, специалисты организовали вакцинацию людей, контактировавших с заболевшим.
Новые ограничения введены для предотвращения дальнейшего распространения инфекции среди студентов и работников университета.
В Роспотребнадзоре сообщили, что необходимые профилактические мероприятия продолжаются, а эпидемиологическая ситуация остаётся на контроле ведомства.
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