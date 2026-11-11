Липецкий банкрот после поездок на Мальдивы попал в суд
Арбитражный суд Липецкой области временно лишил права выезжать за рубеж местного жителя, задолжавшего кредиторам более 900 миллионов рублей. Несмотря на официальное отсутствие работы и подтверждённых доходов, мужчина неоднократно посещал Мальдивы и Вьетнам. Об этом сообщается на официальном сайте Арбитражного суда Липецкой области.
Ограничение установили по обращению финансового управляющего, который занимается процедурой банкротства гражданина.
Как следует из материалов дела, разбирательство началось в марте 2025 года. Тогда «Альфа-Банк» обратился в суд с заявлением о признании мужчины несостоятельным.
Причиной стали кредитные обязательства коммерческой организации, одним из учредителей которой являлся должник. Мужчина выступал поручителем по займам компании.
Впоследствии к разбирательству присоединились другие кредиторы. Общий размер предъявленных требований превысил 900 миллионов рублей.
Почему суд заинтересовался зарубежными поездками
После признания гражданина банкротом началась процедура реализации его имущества для расчётов с кредиторами.
В ходе проверки финансовый управляющий выяснил, что должник регулярно совершал дорогостоящие путешествия за границу.
В числе посещённых стран оказались Мальдивская Республика и Вьетнам.
При этом официального места работы у мужчины не было, а сведения о наличии постоянного заработка отсутствовали.
Кроме того, деньги в конкурсную массу, предназначенную для погашения задолженности, не поступали.
Финансовый управляющий сообщил, что должник не уведомлял его о зарубежных поездках и не раскрывал источники их финансирования.
Эти обстоятельства стали основанием для обращения в суд с требованием временно ограничить гражданину выезд из России.
Как банкрот объяснил поездки на Мальдивы и во Вьетнам
Во время рассмотрения ходатайства мужчина заявил, что путешествовал не ради отдыха.
По его словам, зарубежные поездки организовывались по просьбе матери его несовершеннолетнего сына, с которой проживает ребёнок.
Должник пояснил, что отправлялся за границу для общения с сыном, а все расходы на перелёты и пребывание оплачивала мать ребёнка.
Однако финансовый управляющий счёл такие объяснения недостаточными для отказа в установлении ограничения.
Он отметил, что запрет на выезд из страны не препятствует общению отца с сыном, поскольку встречи могут проходить на территории России.
Какое решение принял арбитражный суд
Изучив представленные материалы и позиции сторон, суд удовлетворил ходатайство финансового управляющего.
В отношении гражданина ввели временное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.
Суд пояснил, что такая мера необходима для защиты интересов кредиторов и обеспечения надлежащего проведения процедуры банкротства.
В частности, ограничение должно препятствовать необоснованным расходам средств, которые потенциально могли бы направляться на погашение задолженности.
Кроме того, оно призвано снизить риск отчуждения имущества третьим лицам и обеспечить участие должника в необходимых мероприятиях.
Можно ли отменить запрет на выезд
Установленное судом ограничение носит временный характер.
Если у гражданина появятся уважительные причины для зарубежной поездки, он вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о досрочной отмене запрета.
При этом решение о возможности выезда будет приниматься с учётом обстоятельств дела.
Копии судебного определения направят в управление по вопросам миграции МВД по Липецкой области и подразделение пограничного контроля ФСБ.
Таким образом, должник с обязательствами более 900 миллионов рублей временно не сможет покидать Россию. Основанием для ограничения стали обстоятельства его зарубежных поездок на фоне отсутствия подтверждённых доходов и поступлений средств кредиторам.
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