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Липецкий банкрот после поездок на Мальдивы попал в суд

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Арбитражный суд Липецкой области временно лишил права выезжать за рубеж местного жителя, задолжавшего кредиторам более 900 миллионов рублей. Несмотря на официальное отсутствие работы и подтверждённых доходов, мужчина неоднократно посещал Мальдивы и Вьетнам. Об этом сообщается на официальном сайте Арбитражного суда Липецкой области.

Ограничение установили по обращению финансового управляющего, который занимается процедурой банкротства гражданина.

Как следует из материалов дела, разбирательство началось в марте 2025 года. Тогда «Альфа-Банк» обратился в суд с заявлением о признании мужчины несостоятельным.

Причиной стали кредитные обязательства коммерческой организации, одним из учредителей которой являлся должник. Мужчина выступал поручителем по займам компании.

Впоследствии к разбирательству присоединились другие кредиторы. Общий размер предъявленных требований превысил 900 миллионов рублей.

Почему суд заинтересовался зарубежными поездками

После признания гражданина банкротом началась процедура реализации его имущества для расчётов с кредиторами.

В ходе проверки финансовый управляющий выяснил, что должник регулярно совершал дорогостоящие путешествия за границу.

В числе посещённых стран оказались Мальдивская Республика и Вьетнам.

При этом официального места работы у мужчины не было, а сведения о наличии постоянного заработка отсутствовали.

Кроме того, деньги в конкурсную массу, предназначенную для погашения задолженности, не поступали.

Финансовый управляющий сообщил, что должник не уведомлял его о зарубежных поездках и не раскрывал источники их финансирования.

Эти обстоятельства стали основанием для обращения в суд с требованием временно ограничить гражданину выезд из России.

Как банкрот объяснил поездки на Мальдивы и во Вьетнам

Во время рассмотрения ходатайства мужчина заявил, что путешествовал не ради отдыха.

По его словам, зарубежные поездки организовывались по просьбе матери его несовершеннолетнего сына, с которой проживает ребёнок.

Должник пояснил, что отправлялся за границу для общения с сыном, а все расходы на перелёты и пребывание оплачивала мать ребёнка.

Однако финансовый управляющий счёл такие объяснения недостаточными для отказа в установлении ограничения.

Он отметил, что запрет на выезд из страны не препятствует общению отца с сыном, поскольку встречи могут проходить на территории России.

Какое решение принял арбитражный суд

Изучив представленные материалы и позиции сторон, суд удовлетворил ходатайство финансового управляющего.

В отношении гражданина ввели временное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.

Суд пояснил, что такая мера необходима для защиты интересов кредиторов и обеспечения надлежащего проведения процедуры банкротства.

В частности, ограничение должно препятствовать необоснованным расходам средств, которые потенциально могли бы направляться на погашение задолженности.

Кроме того, оно призвано снизить риск отчуждения имущества третьим лицам и обеспечить участие должника в необходимых мероприятиях.

Можно ли отменить запрет на выезд

Установленное судом ограничение носит временный характер.

Если у гражданина появятся уважительные причины для зарубежной поездки, он вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о досрочной отмене запрета.

При этом решение о возможности выезда будет приниматься с учётом обстоятельств дела.

Копии судебного определения направят в управление по вопросам миграции МВД по Липецкой области и подразделение пограничного контроля ФСБ.

Таким образом, должник с обязательствами более 900 миллионов рублей временно не сможет покидать Россию. Основанием для ограничения стали обстоятельства его зарубежных поездок на фоне отсутствия подтверждённых доходов и поступлений средств кредиторам.

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