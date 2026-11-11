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Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной РФ перед игрой с Узбекистаном

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук прибыл в Ташкент и присоединился к сборной России по футболу. Национальная команда готовится к товарищеской встрече с Узбекистаном, которая состоится 12 ноября 2026 года. О приезде футболиста сообщает «Чемпионат».

Российский полузащитник записал короткое видеообращение к болельщикам. В нём он поприветствовал поклонников команды, подтвердил своё прибытие в столицу Узбекистана и пригласил зрителей на предстоящий матч.

Миранчук уже находится в расположении национальной сборной, которая проводит заключительный тренировочный сбор 2026 года.

Когда Россия сыграет с Узбекистаном

Товарищеская встреча двух сборных запланирована на четверг, 12 ноября.

Матч состоится в Ташкенте на стадионе «Пахтакор». Начало игры назначено на 18:00 по московскому времени, что соответствует 20:00 по местному времени.

После встречи с узбекистанской командой российские футболисты продолжат подготовку ко второму ноябрьскому матчу.

17 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Венесуэлы. Игра пройдёт в Краснодаре и станет последней для российской национальной команды в 2026 году.

Как Миранчук выступает в американском клубе

Алексей Миранчук представляет «Атланту Юнайтед» с 2024 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 2027 года.

В текущем сезоне российский полузащитник провёл 35 матчей во всех турнирах и отметился семью забитыми мячами.

Теперь футболист получил возможность завершить календарный год выступлениями за национальную сборную.

Прибытие Миранчука в Ташкент подтвердило его участие в подготовке команды к ноябрьским встречам. Однако решение о выходе полузащитника в стартовом составе на матч против Узбекистана будет принимать тренерский штаб.

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