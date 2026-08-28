KFC и Oreo выпустили в Китае куриный бургер с шоколадными булочками

KFC и Oreo запустили в Китае куриный сэндвич с шоколадными булочками. Новинка называется Oreo Original Recipe Chicken Burger и уже доступна в ресторанах сети с 28 августа, о чём сообщает издание Delish.

Сэндвич состоит из куриной ножки в хрустящей панировке, салата и картофельного пюре, присыпанного крошкой печенья Oreo. Булочки — тёмные, шоколадные, с рисунком, напоминающим Oreo.

В китайских соцсетях, включая RedNote, первые отзывы о солёно-сладком вкусе в основном положительные. Пользователи из других стран отнеслись к новинке скептически. Один из них написал на Reddit: «Учёные KFC были так озабочены тем, смогут ли они это сделать, что не остановились и не подумали, стоит ли». Другой добавил: «Это звучит просто ужасно».

Ранее врач-нутрициолог Олеся Ступак заявила, что ультра-обработанная пища напрямую провоцирует депрессию и даже сосудистую деменцию. По данным метаанализов с участием более миллиона человек, регулярное употребление фастфуда повышает риск смерти на 15% и ухудшает психическое здоровье.