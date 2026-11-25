В Татарстане прививку от гриппа сделали около миллиона человек, что составляет 32% населения. По плану охват должен был достигнуть 60%, то есть 2,4 миллиона жителей. Главам предприятий также рекомендовали привить не менее 75% сотрудников, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

За прошлую неделю на грипп пришлось 70% всех выявленных респираторных инфекций. Число заболевших, включая ОРВИ, достигло 14,5 тысячи человек, однако уровень заболеваемости пока остается ниже эпидемического порога.

В ведомстве напомнили, что вакцинация особенно важна для людей из групп риска: жителей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания легких, сосудов, сердца или ожирение. Татарстанцам рекомендуют носить маски в общественных местах, мыть руки с мылом и избегать контактов с заболевшими.

Ранее в республике наблюдалась задержка поставки вакцин. В этом году состав препаратов полностью изменен — в них включены обновленные штаммы гриппа, которые уже циркулируют по всему миру, в том числе и в Татарстане.