В Елабуге подведены итоги торгов по льготной приватизации объекта культурного наследия — усадьбы купца Ушкова. Победителем стал местный инвестор, который заплатит за историческое здание символический один рубль, сообщает Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Двухэтажный кирпичный особняк на улице Гассара, 6, построенный во второй половине XIX века на средства купца, мецената и городского главы Никиты Ушкова, имеет площадь 656,5 квадратного метра. В советские годы здесь размещался первый в истории Елабуги детский сад. Кадастровая стоимость здания превышает 7,7 миллиона рублей.

Новый собственник, уже имеющий опыт восстановления аварийных памятников, также получит в аренду за рубль земельный участок площадью 2467 квадратных метров на время реставрации с правом последующего выкупа. Сейчас этот инвестор завершает работы во флигеле мещанина Новикова на улице Казанской, 45, где вскоре откроется частный музейный центр.

Председатель Комитета Иван Гущин отметил, что продажа усадьбы подтверждает эффективность программы «1 рубль за объект». В Елабуге, где насчитывается 262 памятника, по этой схеме уже реализовано пять аварийных зданий, еще пять планируется передать инвесторам до конца года.