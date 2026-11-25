В домовые чаты мессенджера «Макс» в Татарстане планируют внедрить искусственный интеллект, который будет анализировать сообщения и фотографии жильцов, чтобы выявлять поломки и другие проблемы, требующие вмешательства управляющих компаний. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы минцифры Татарстана Алексей Клонцак.

По его словам, ИИ поможет управляющим компаниям устранять неполадки еще до поступления официальной заявки. Система будет проверять достоверность сообщений, например, отсеивать старые фотографии, а также оценивать массовость жалоб по лайкам и повторным обращениям. Если несколько жильцов сообщат об одной и той же проблеме, например, о неработающем доводчике в подъезде, система сочтет это сигналом к действию.

Внедрение ИИ в домовые чаты — часть республиканской программы развития искусственного интеллекта до 2030 года с ежегодным финансированием в 1 млрд рублей. В рамках программы планируется создать 41 ИИ-агента, сообщил ранее замминистра цифрового развития Татарстана Булат Габдрахманов.