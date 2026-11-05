Новости Татарстана

Раис Татарстана осмотрел Национальный музей искусств Лаоса

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Лаос побывал в Национальном музее искусств страны. О визите рассказала руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.

Музей занимает 20 гектаров, его возводили пять лет. Учреждение создано для сохранения культурного наследия Лаоса, его традиций и исторических ценностей, а также для знакомства с ними мировой общественности.

В музее работают несколько тематических залов, посвященных разным направлениям лаосской культуры и искусства. Среди них — Зал буддийских статуй, Зал художественных произведений, Галерея известных картин, зал «Небесного глаза» и Зал деревянных изделий. Экспозиция позволяет глубже узнать историю и традиции страны, увидеть работы местных мастеров.

Минниханов предложил организовать в казанском Центре уникального мастерства выставку произведений декоративно-прикладного искусства Лаоса.

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