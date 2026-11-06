Новости Казани

В Казани покажут документы Октябрьского восстания 1917 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Доме-музее Ленина в Казани с 7 ноября по 8 де...

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С 7 ноября по 8 декабря в Доме-музее В. И. Ленина будет работать выставка «Такой великой революции мир еще не видел». Экспозицию приурочили к годовщине Октябрьской революции и дню рождения музея, который открылся 7 ноября 1937 года.

Основу выставки составят подлинные документы Октябрьского вооруженного восстания в Казани и фотографии его участников из фондов Национального музея Татарстана. Посетители увидят приказы руководителя восстания Николая Ершова, схему боев в Казани, составленную Якубом Чанышевым, а также фотографии Карла Грасиса и Ивана Гладилова. Дом-музей Ленина представит графические работы Мансура Рахимова, посвященные событиям Октября в Казани.

Вооруженное восстание в Казани произошло 24–25 октября 1917 года и стало одним из эпизодов революционных событий в стране. Оно началось после ареста агитатора Карла Грасиса, а в ночь на 26 октября завершилось осадой Казанского кремля. При этом история восстания на протяжении XX века вызывала споры среди исследователей.

В советской историографии события в казанском гарнизоне не вписывались в официальную трактовку Октябрьской революции. Хотя имя организатора восстания Николая Ершова увековечили, основное внимание историки уделяли рабочему движению и роли местной организации РСДРП(б), а не выступлению военных.

Экспонаты выставки расскажут о том, как формировалась память о казанских событиях октября 1917 года: от документов, созданных непосредственно во время восстания, до художественных произведений, закрепивших определенный образ революции во второй половине XX века. Название выставки взяли из приказа Николая Ершова от 29 октября 1917 года, где говорилось, что мир еще не видел такой великой революции и столь беспощадной борьбы между угнетенными и угнетателями. Открытие выставки состоится 7 ноября в 14:00.

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