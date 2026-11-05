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Суд Казани обязал руководителя ЖСК вернуть жильцам 3,5 млн рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Суд взыскал с руководства ЖСК «Заря-31» 3,5 млн...

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Московский районный суд Казани удовлетворил иск жильцов дома № 12 на улице Серова к председателю правления ЖСК «Заря-31» и главному бухгалтеру. С них взыскано почти 3,5 млн рублей, снятых со счета кооператива без законных оснований. С председателя суд постановил взыскать более 2,5 млн рублей, с бухгалтера — свыше 500 тыс. рублей.

Как сообщили в Госжилинспекции Татарстана, нарушения вскрылись еще в 2024 году. Жители перечисляли взносы на капремонт на расчетный счет ЖСК, однако кооператив не переводил их на специальный счет, как того требует закон. Проверки проводились неоднократно, но предписания не исполнялись.

По итогам проверки 2 июня кооперативу предписали до 1 декабря открыть специальный банковский счет и восстановить накопления, начисленные с 2014 года. Их размер составляет 10,3 млн рублей. Ревизионная комиссия установила, что председатель снимал деньги со счета, средствами распоряжался и главный бухгалтер. Финансовые документы велись неорганизованно: по расходам нельзя было определить, к какой организации они относятся, авансовые отчеты не составлялись.

Жители направили председателю и бухгалтеру претензию, но ответа не получили и обратились в суд. Иск о взыскании неосновательного обогащения удовлетворен. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. После 1 декабря Госжилинспекция повторно проверит кооператив: председатель должен предъявить открытый специальный счет и подтвердить размер накоплений.

В инспекции напомнили, что собственники квартир могут запросить в банке выписку по специальному счету капремонта своего дома, подтвердив право собственности документами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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