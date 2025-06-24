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Учёные из России создали новый точный метод диагностики бруцеллеза

Учёные из России создали новый точный метод диа...

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Группа учёных из Московского института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН, НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и Российского университета дружбы народов разработала метод диагностики бруцеллеза, опасной инфекции, поражающей домашний скот и передающейся человеку. Об этом 24 июня сообщило РИА Новости.

Бруцеллез угрожает таким животным, как коровы, овцы, козы и свиньи, а также может передаваться человеку через контакт с заражёнными животными или употребление инфицированных молочных продуктов. Если болезнь не лечить, она поражает почти все органы.

Существующий метод диагностики основывается на определении антител к О-полисахариду клеточной стенки Brucella. Однако из-за сходства этого компонента с полисахаридами других бактерий тесты часто дают ложноположительные результаты.

Новый подход предполагает обнаружение циклического β-D-глюкана — полисахарида, который есть только у бактерий Brucella. Этот углевод ранее не использовался, так как не вызывает выработки антител. Учёные синтезировали специальные олигосахариды, имитирующие данный полисахарид, и связали их с белками для создания антител. Испытания на кроликах подтвердили эффективность метода.

Руководитель проекта, заведующий лабораторией химии гликоконъюгатов Института органической химии Николай Нифантьев отметил, что разработанные антитела могут лечь в основу точных тест-систем для диагностики бруцеллеза и проверки качества мясных и молочных продуктов.

Эта разработка поможет избежать экономических потерь, связанных с ложными диагнозами, которые приводят к уничтожению здоровых животных. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Chemistry, входящем в группу Nature.

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