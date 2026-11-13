«Корейская эпоха» в РФ закончилась

Российский рынок новых автомобилей южнокорейского производства столкнулся с заметным сокращением продаж. В октябре 2026 года в стране реализовали 1826 машин корейских марок, что на 58% меньше прошлогоднего результата. В октябре 2025 года продажи составляли 4328 автомобилей. Такие данные опубликовал руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По информации эксперта, отрицательную динамику продемонстрировали все основные корейские автомобильные марки, представленные на российском рынке.

Наиболее существенное сокращение в абсолютных показателях зафиксировано у Hyundai. Если в октябре прошлого года покупатели приобрели 1674 автомобиля этого производителя, то в нынешнем октябре продажи составили 512 машин. Таким образом, снижение достигло 69%.

Спрос на Kia также значительно уменьшился. За месяц в России реализовали 854 автомобиля марки против 1747 годом ранее. Падение составило 51%.

Наиболее резкое сокращение в процентном выражении произошло у премиального бренда Genesis. В октябре 2026 года на учет поставили всего четыре автомобиля этой марки. За аналогичный месяц предыдущего года показатель составлял 58 машин. Продажи уменьшились на 93%.

Снижение затронуло и компанию KGM, которая официально представлена на российском автомобильном рынке. В октябре было продано 446 автомобилей производителя, что на 46% меньше результата годичной давности.

Почему корейские автомобили стали покупать реже

Сергей Целиков связывает ухудшение показателей прежде всего с изменением условий уплаты утилизационного сбора.

С 1 декабря 2025 года начал действовать новый порядок применения льготных ставок. По оценке аналитика, изменения заметно повлияли на стоимость автомобилей южнокорейского производства и сделали их менее привлекательными для покупателей.

Рост расходов на ввоз машин привел к сокращению поставок и изменению маршрутов импорта. Часть автомобилей начали доставлять в Россию через Киргизию.

Однако такой способ поставок также может столкнуться с дополнительными ограничениями.

По словам Целикова, Министерство промышленности и торговли России готовит изменения, направленные на выравнивание таможенных платежей при ввозе автомобилей через государства Евразийского экономического союза.

Эксперт допускает, что после введения новых условий импорт корейских машин может сократиться еще сильнее.

При таком развитии событий освободившуюся долю рынка, по его прогнозу, продолжат занимать китайские производители. При этом речь идет об оценке аналитика, а не об уже состоявшемся прекращении поставок.

Как изменились позиции корейских марок в России

До 2022 года производители из Южной Кореи занимали значительную часть российского автомобильного рынка.

Одним из наиболее успешных для них стал 2012 год. Тогда россияне приобрели около 460 тысяч корейских автомобилей при общем объеме рынка в 2,65 миллиона машин.

В период с 2018 по 2021 год ежегодные продажи корейских брендов составляли от 360 до 400 тысяч автомобилей. Их рыночная доля достигала 24–25%.

Сегодня положение изменилось. Продажи новых автомобилей этих производителей значительно ниже прежних показателей.

При этом в эксплуатации у российских владельцев остаются более шести миллионов автомобилей корейских марок. Таким образом, несмотря на сокращение продаж новых машин, уже сформированный автомобильный парк остается многочисленным.

Ранее также сообщалось о постепенном истощении складских запасов автомобилей Solaris, которые выпускались в России с использованием комплектующих для моделей Kia и Hyundai.

Поставки подержанных машин тоже сокращаются

Падение наблюдается не только в сегменте новых автомобилей, но и среди машин с пробегом, импортируемых непосредственно из Южной Кореи.

По сведениям автомобильного издания «Движок», за первые восемь месяцев 2026 года в Россию ввезли около 23 тысяч подержанных корейских автомобилей старше трех лет.

Это на 63% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Одной из причин такой динамики также называют изменение правил уплаты утилизационного сбора. В результате часть поставщиков переориентировалась на закупку автомобилей китайского производства.

Таким образом, октябрьская статистика отражает сокращение присутствия корейских марок на российском рынке новых автомобилей. Сергей Целиков считает, что дальнейшие изменения таможенных правил могут усилить эту тенденцию.

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