Наука

В Казани построят кампус Казанского научного центра РАН: опубликованы рендеры

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Проект кампуса Казанского научного центра РАН победил в четвертом отборе Минобрнауки России. Главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева представила рендеры будущего ансамбля.

Центром комплекса станет главный корпус, где разместятся химико-фармакологическое, физико-техническое, агропромышленное и биоэкологическое направления. Рядом построят «Дом ученых» и «Дом аспирантов», а с другой стороны — научно-исследовательский, научно-производственный и инжиниринговый центры для полного цикла инноваций.

Корпуса свяжет «аллея знаний» с кафе, зонами отдыха и событийными площадками. Фасады выполнят в минималистичном стиле с белыми композитными кассетами и синими светопрозрачными ламелями, а для каждой зоны предусмотрены тематические арт-объекты.

Напомним, что в федеральный проект также вошел КНИТУ-КАИ: его комплекс на улицах Четаева и Тэцевской планируют возвести к 2029 году.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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