Мирра Андреева сыграет с Джессикой Пегулой в полуфинале WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева узнала соперницу по полуфиналу Итогового турнира Женской теннисной ассоциации. За выход в решающий матч соревнований 19-летняя россиянка поборется с представительницей США Джессикой Пегулой. Турнир проходит в американском Индиан-Уэллсе и завершится 15 ноября. Информация о полуфинальной паре опубликована на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.

Пегула обеспечила себе участие в следующей стадии после победы над чешской теннисисткой Линдой Носковой в заключительном матче группового этапа.

Встреча получилась напряженной и продолжалась три сета. Американка выиграла первую партию на укороченном решающем розыгрыше со счетом 7:6 (7:2). Во втором сете Носкова сумела восстановить равновесие, победив со счетом 6:4.

Исход противостояния определился в третьей партии, которую Пегула выиграла со счетом 7:5.

Итоговый результат встречи — 7:6 (7:2), 4:6, 7:5 в пользу американской спортсменки. Эта победа позволила ей занять второе место в своей группе и получить путевку в полуфинал.

Чемпионат

При этом Носкова также продолжит борьбу за титул. Несмотря на поражение от Пегулы, чешская теннисистка завершила групповой этап на первой строчке благодаря результатам предыдущих встреч.

Как Мирра Андреева вышла в полуфинал

Российская спортсменка обеспечила себе участие в решающей стадии соревнований досрочно.

Одной из ключевых стала ее встреча со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.

Андреева одержала уверенную победу над Соболенко в двух сетах — 6:4, 6:0. Благодаря этому результату россиянка гарантировала себе первое место в своей группе.

Ранее Мирра также обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину. Сочетание этих результатов позволило ей пройти в полуфинал независимо от исхода заключительного матча группового этапа.

Теперь Андреевой предстоит встретиться с Джессикой Пегулой, которая занимает пятую строчку мирового рейтинга.

Что известно о соперницах

Мирре Андреевой 19 лет. Российская теннисистка располагается на третьем месте в мировом рейтинге и имеет шесть титулов Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде.

В июне 2026 года она добилась одного из главных успехов в карьере, впервые выиграв Открытый чемпионат Франции по теннису.

Джессике Пегуле 32 года. Американская спортсменка занимает пятую позицию мирового рейтинга и завоевала 11 титулов в одиночном разряде.

Одним из наиболее значимых результатов в ее карьере стал выход в финал Открытого чемпионата США в 2024 году.

Предстоящий полуфинал станет первой очной встречей Андреевой и Пегулы на соревнованиях Женской теннисной ассоциации.

Когда состоятся полуфиналы

Полуфинальные матчи запланированы на 14 ноября 2026 года.

В другой паре Линда Носкова встретится с победительницей заключительного противостояния группового этапа между Ариной Соболенко и Элиной Свитолиной.

Таким образом, к 13 ноября определилась первая полуфинальная пара Итогового турнира. Мирра Андреева и Джессика Пегула разыграют одну из двух путевок в финал, который состоится 15 ноября.

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