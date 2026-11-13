Дисконт на нефть Urals в портах РФ идет вверх до максимума с весны 2023

Скидки на российскую нефть сорта Urals при экспорте через порты Балтийского и Черного морей достигли максимальных значений с апреля 2023 года. За неделю, завершившуюся 6 ноября, разница в цене с эталонной нефтью Brent увеличилась до 31 доллара за баррель в балтийских портах и 33 долларов в Новороссийске. Такие данные ценового агентства Argus приводит «Коммерсантъ».

По сравнению с предыдущей неделей размер скидки вырос на 2,95 и 2,15 доллара за баррель соответственно. Одновременно произошло заметное снижение стоимости российского сырья в основных экспортных портах.

В Приморске и Усть-Луге цена Urals опустилась до 65,63 доллара за баррель. При отгрузке через Новороссийск стоимость составила 63,63 доллара.

Одной из причин увеличения скидок стало усиление конкуренции со стороны поставщиков нефти из стран Персидского залива. После восстановления объемов ближневосточного экспорта российским компаниям стало сложнее конкурировать за покупателей в Азии.

Дополнительное давление на стоимость Urals оказывают высокие расходы на морские перевозки. Хотя ставки фрахта начали снижаться, удешевление нефти происходит быстрее, что отражается на привлекательности российских поставок.

Индия увеличивает закупки ближневосточной нефти

Изменение ситуации особенно заметно на индийском рынке.

По приведенным в публикации данным, в ноябре объем поставок нефти в Индию через Ормузский пролив превысил импорт российского сырья. Это связано с восстановлением предложения со стороны ближневосточных производителей.

При этом российская нефть впервые с августа стала продаваться в Индии со скидкой относительно эталонного сорта Brent.

Стоимость декабрьских партий Urals с доставкой на западное побережье Индии снизилась до 94,38 доллара за баррель.

Управляющий партнер Neft Research Сергей Фролов связывает изменение спроса с увеличением предложения нефти из Персидского залива.

По оценке эксперта, российские поставщики уступают конкурентам по нескольким условиям, включая стоимость транспортировки, сроки доставки и сопутствующие риски.

Китай нарастил закупки российской нефти

На китайском направлении ситуация складывается иначе.

По сведениям агентства Argus, декабрьские поставки Urals в порты провинции Шаньдун сохраняют надбавку в размере 18 долларов за баррель относительно февральских контрактов на нефть Brent.

Стоимость российского сырья с доставкой в этот регион Китая составила 114,69 доллара за баррель.

Одновременно увеличиваются объемы закупок.

Согласно данным S&P Global Commodities at Sea, импорт российской нефти в Китай достиг 1,57 миллиона баррелей в сутки.

По сравнению с сентябрем показатель вырос на 20%, а относительно аналогичного периода прошлого года — на 43%.

Сергей Фролов объясняет активизацию китайских покупателей приближением конца года. По его словам, нефтеперерабатывающие предприятия стремятся использовать действующие импортные квоты до завершения срока их действия.

Эксперты допускают дальнейшее снижение цен

Несмотря на увеличение скидок, объемы отгрузки нефти из российских портов в период с 1 по 6 ноября существенно не изменились.

Таким образом, снижение стоимости Urals пока не сопровождалось заметным сокращением экспорта через основные морские направления за указанный период.

Генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин считает, что дальнейшее восстановление поставок из стран Персидского залива может привести к дополнительному снижению нефтяных котировок.

По его оценке, увеличение предложения на мировом рынке способно оказать давление на стоимость различных сортов нефти.

Для Urals ситуация может оказаться особенно сложной из-за растущей конкуренции за азиатских покупателей.

В результате российским экспортерам, по прогнозу эксперта, может потребоваться сохранение значительных скидок для поддержания спроса.

Таким образом, увеличение дисконта на российскую нефть связано с сочетанием нескольких факторов: восстановлением ближневосточного экспорта, высокой стоимостью перевозок и изменением условий закупок со стороны азиатских стран.

При этом китайский рынок продолжает демонстрировать рост спроса на российское сырье, тогда как индийские покупатели увеличивают закупки у альтернативных поставщиков.

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