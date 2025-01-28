Томские учёные обучат ИИ предсказывать поломки БПЛА

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) работают над созданием искусственного интеллекта, который сможет прогнозировать поломки беспилотников на всех этапах их работы — до, во время и после полета. Как сообщает пресс-служба ТГУ, завершение проекта планируется к середине 2025 года.

По словам специалистов, выход из строя беспилотных авиационных систем (БАС) может не только привести к финансовым потерям, но и создать потенциально опасные ситуации. Чтобы избежать этого, команда разработчиков обучает ИИ анализировать технические данные для выявления ранних признаков возможных неисправностей.

Декан факультета инновационных технологий ТГУ Станислав Шидловский пояснил, что в процессе эксплуатации у дронов чаще всего повреждаются электронные платы, сенсоры и моторы. Однако традиционное техобслуживание проводится по графику, что затрудняет своевременное обнаружение скрытых дефектов.

Разработка ученых предполагает использование специальных датчиков, которые будут измерять вибрацию, температуру, электрические параметры и скорость вращения двигателя. Нейросеть сможет находить в этих данных аномалии, указывающие на возможные сбои.

Система будет работать в двух режимах:

В режиме полета – данные с датчиков обрабатываются в реальном времени, что позволяет немедленно выявлять проблемы. В режиме диагностики – показатели фиксируются, а затем анализируются перед и после полета.

Эта разработка обещает повысить надежность работы беспилотников, что особенно важно при выполнении сложных и ответственных задач. Результаты проекта будут представлены в середине 2025 года.